İzmitli güreşçi Düzce’de 3’üncü oldu

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Barış Kemal Yiğit, Düzce’de düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası’nda üçüncü oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Güreş Takımı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı’nın genç sporcusu Barış Kemal Yiğit, Düzce Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı.

190 sporcunun katıldığı turnuvada U17 kategorisinde 71 kiloda güreşen Barış Kemal Yiğit, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç Sporcu, 2023 sezonunda katılacağı tüm güreş müsabakalarında kürsüde yer almak istediğini aktardı.

Barış Kemal Yiğit ayrıca, kendisine her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ile İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenka’ya teşekkürlerini gönderdi.