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İzmitli güreşçi Cumhuriyet Kupası’nda ikinci oldu
SPOR 01.11.2022, 11:26
İzmit Belediyesporlu güreşçi Mustafa Ekin, Derince’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen İller Arası U15 Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu.KOCAELİ (İGFA) - Derince’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen İller Arası U15 Güreş Şampiyonası Derince’de gerçekleştirildi.
6 ilden 15 takım ve 118 sporcunun yer aldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu Mustafa Ekin, 62 kiloda mindere çıktı.
Zorlu müsabakalar sonunda rakiplerini tek tek mağlup eden Mustafa Ekin, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak kürsüde yer almayı başardı.
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