İzmitli Dilan Balkanlar'da koşacak

Kocaeli'de İzmit Belediyespor'un göz bebeklerinden olan Dilan Atak, Bulgaristan’ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek olan Balkan Maraton Koşusunda hem ülkemizi hem de İzmit’i temsil edecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nın başarılı sporcusu Dilan Atak 18 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan’ın Kyustendil kentinde düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonasında Milli takımımız adına koşacak.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonası koşunda İzmit Belediyesporun başarılı sporcusu Dilan Atak’ın kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. İzmit Belediyespor olarak kentimize ve Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Dilan’a şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandılar.