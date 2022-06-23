İzmitli cimnastikçiler yarı finallerde Bursa'da ter dökecek

Türkiye Şampiyonaları’nda fırtınalar estiren İzmit Belediyespor Kulübü Cimnastik Takımı, Bursa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri’nde final bileti kazanmak için ter dökecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Şampiyonaları’nda önemli başarılara imza atan ve her geçen gün ülkenin cimnastikte yükselen değeri olan İzmit Belediyespor Kulübü Cimnastik Takımı, Bursa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri’nde final bileti kazanmak için ter dökecek.

Başantrenör Tolga Havuç ve antrenör Semih Yılmaztürk koordinatörlüğünde yarışmaya katılacak olan İzmit Belediyespor Takımı; Safiye Miray Özcan, Beren Devrim, Asya Şahende Dalkıran, Nil Çolak ve Elif Beren Gülpınar’dan oluşuyor.

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Cimnastik Takımı Başantrenörü Tolga Havuç, pandemi sonrası ilk kez kurulan cimnastik takımının asıl hedefinin önümüzdeki yıl olmasına rağmen, cimnastikçilerin kendinden büyük sporcularla da kıyasıya yarışıyor olduğunu belirterek, "Bursa’da yine önemli bir organizasyonda yer alacağız. Bizlere her zaman destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Kocaeli cimnastik ailemiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.