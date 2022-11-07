İzmitli atletler Cumhuriyet Koşusu’na damga vurdu

Kocaeli'de İzmit Belediyespor’un başarılı kadın atletlerinden Serra Sude Gökduman, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Cumhuriyet Koşusu’nda birinci olurken Zehra Baysal da dördüncü oldu.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Kadın Atletizm Takımı, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Cumhuriyet Koşusu’na katılan İzmit Belediyesporlu atletlerden Serra Sude Gökduman, 350 yarışmacının yer aldığı 3000 metre koşusunda birinci olarak zirvede yer aldı.

Serra Sude Gökduman ile birlikte 3000 metre yarışına katılan Zehra Baysal ise yine dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. İzmit Belediyespor yönetimi de organizasyona damga vuran İzmit Belediyesporlu atletleri ve antrenörleri Turgut Demirkıran’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.