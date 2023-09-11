İzmit’in perilerinden muhteşem tanıtım

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımının lansman programında konuşan Başkan Hürriyet, “Yeni sezonda hep birlikte, kenetlenerek bu başarı hikayesini yazalım! Takımımıza başarılar diliyor, hep birlikte nice zaferlere şahit olmayı temenni ediyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımının 2023-2024 sezonu öncesi lansman programı Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Haşmet Uçar, Yusuf Dilaver, KYÖD Başkanı Uğur Saral ve spor basını katıldı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Bu başarı sürecinde kıymetli bir emek var. Kulüp yöneticilerine, teknik heyete ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin gururu olan kentimizi Süper Lig derecesinde temsil eden tek takım İzmit Belediyespor. Bizim heyecan kaynağımız kadın basketbol takımımız. Yeni sezonda eskiden kalan oyuncularımız ve yeni katılan oyuncularımızla güzel beklentilerle başlayacağız" diye konuştu.

"Bu sene de takımı hiç yalnız bırakmayacağım" diyen Başkan Hürriyet, "Yeni transferlerimiz şehrimize hoş geldiniz. Takımımıza bol enerji iyi bir sezon diliyorum. Yeni sezonumuzda daha güçlü bir takım olacağız. Yolumuz açık olsun. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Kavan Yapı, Medikal Park, 41 Burda AVM, DEFKAR Yapı, Tadu Konsept ve HDI Sigorta, sizlerin desteği bizim için gerçekten paha biçilemezdir. Özellikle Mehmet Kavan Yapı’ya, bu sene takımımızın isim sponsoru olarak yanımızda olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.