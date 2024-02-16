İzmit’in Perileri zirvenin peşinde

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Ankara TOBB Spor Salonu’nda oynanan maçta Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünü 99-90’luk skorla devirmeyi bildi. İzmit’in Perileri bu galibiyet ile birlikte ligde üçüncü sıraya yükseldiKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden gururumuz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Ankara TOBB Spor Salonu’nda oynanan maçta Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İzmit’in Perileri normal süresi 82-82 biten zorlu deplasmandan 99-90’luk skorla galip ayrılmayı başardı.

MAÇIN YILDIZI JAİME NARED OLDU

Maçın yıldızı 31 sayı ile oynayan Jaime Nared oldu. Milli yıldız Ayşe Cora 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile oynarken Sierra 16 sayı, Ivanova 6 sayı 9 asist, Ferda tamamı uzatmada 6 sayı, Başak ise 3 sayı ile oynadı. Bu galibiyet ile birlikte üçüncü sıraya yükselen İzmit Belediyespor 24. maçında 18 Şubat’ta Tarsus Belediyesi ile karşılaşacak. Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak