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İzmit’in Perileri zirve takibini sürdürdü
SPOR 04.11.2023, 07:30
İzmit’in Perileri sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli temsilcisiMehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk etti. İzmit’in Perileri, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 68-58’lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kocaeli ekibi bir sonraki maçında ise 16 Kasım tarihinde İlkem Yapı Tarsus Spor ile deplasmanda karşılacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|10
|30
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|11
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Pendikspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|10
|9
|17. Gaziantep FK
|10
|9
|18. Başakşehir
|10
|8
|19. İstanbulspor
|10
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|11
|16
|8. Ahlatçı Çorum FK
|11
|15
|9. Keçiörengücü
|11
|15
|10. Manisa FK
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Las Palmas
|12
|17
|10. Valencia
|11
|15
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3
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