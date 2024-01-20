İzmit’in perileri Hatay’ı rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 131-87’lik farklı skorla mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 21. Hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı.

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakada zirve yarışında iddiasını sürdürmek isteyen İzmit’in Perileri son sırada yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Maçın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Hillsman olurken 28 sayı atan Calhoun ve 16’şar sayı üreten Ayşe Cora ve Özge Özışık katkı veren diğer isimler oldu.

Maçın başında rakibine oyun üstünlüğü kuran temsilcimiz ilk periyotu 40-19’luk farklı skorla önde kapattı.

Maçın ikinci periyodunda da oyununu sürdüren İzmit’in perileri devreye 66-46’lık skorla önde girdi. 3.çeyrekte tam 40 sayı kaydeden İzmit Belediyespor müsabakanın son bölümüne 106-60 önde girdi. Maçın son çeyreğinde de rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz müsabakadan 131-87’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 33’e yükselten İzmit’in Perileri ligin 22. hafta karşılaşmasında 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 14.00’te BOTAŞ’a konuk olacak.