İzmit’in Perileri, Hatay’ı rahat geçti: 104-70

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı 104-70 mağlup ettiKOCAELİ (İGFA)- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6’ncı hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na konuk oldu. İzmit’in Perileri, ilk çeyreği 27-24 geride kapattı.

İkinci çeyrek ile birlikte oyun üstünlüğünü eline alan İzmit’in Perileri, parkeden 34 sayı farkla 104-70 galip ayrıldı.

İzmit Belediyespor, aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla ligde 3’ncü sıraya yerleşti. İzmit’in Perileri’nde Khaalia Hillsman 44 sayı 24 ribaund, Jaime Nared de 27 sayı 15 ribaund ile double-double yaparak galibiyetin mimarı oldular. İzmit Belediyespor, ligin 7’inci haftasında 21 Ekim Cumartesi saat 16.00’da BOTAŞ’ı ağırlayacak.