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İzmit’in Perileri Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak

SPOR 28.09.2023, 10:54
İzmit’in Perileri Fenerbahçe Alagöz Holding'i ağırlayacak

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı önümüzdeki Pazar günü (1 Ekim) Fenerbahçe Alagöz Holding kendi sahasında karşılaşacakKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda Fenerbahçe Alagöz Holdingi ağırlayacak. İzmit’in Perileri geçtiğimiz hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 yenmeyi başarmıştı.

Ligin 4. Hafta maçları öncesinde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 5. Sırada bulunuyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önemli maç öncesi tüm vatandaşları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuna İzmit’in Perilerini desteklemeye davet etti.

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