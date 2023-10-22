İzmit’in perileri evinde Botaş’ı devirdi: 65-52

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Botaş’ı 65-52’lik skorla mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 7’inci hafta mücadelesinde Botaş’ı yendi. İzmit’in Perileri, ilk çeyreği 16-15 geride kapattı.

İkinci çeyrek ile birlikte oyun üstünlüğünü eline alan İzmit’in Perileri, parkeden 13 sayı farkla 65-52’lik skorla galip ayrıldı.

Oyuncumuz Özge Özışık 22 sayı ile maçın en skorer ismi olmayı başardı. Hillsman maçta 12 sayı 17 ribaunt ile oynarken Nared 16 sayı 12 ribaunt, Calhoun da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Temsilcimiz önümüzdeki hafta Bursa Uludağ’ın konuğu olacak.