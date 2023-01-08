İzmit’in Perileri, Emlak Konut’u rahat geçti: 93-81

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 17. hafta mücadelesinde sahasında Emlak Konut Gelişim’i 93-81 mağlup eden İzmit Belediyespor, galibiyet serisini de 7 maça çıkararak zirve takibini sürdürdüKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezona bir üst lige yükselme parolası ile başlayan ve son oynadığı 6 maçı kazanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de yakından takip ettiği 17. hafta mücadelesinde Atatürk Spor Salonu’nda Emlak Konut Gelişim ekibini konuk etti.

Taraftarının önünde parkeye galibiyet parolası ile başlayan İzmitli Periler, ilk çeyreği 18-15 ve ikinci çeyreği de 43-26 önde tamamladı.

İlk iki periyotta rakibi ile farkı arttıran İzmit Belediyespor, üçüncü çeyreği de farkı koruyarak 68-49 önde geçti. Son çeyrekte konuk ekip tempoyu biraz daha arttırsa da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan periler, müsabakayı 93-81 kazanmasını bildi. Bu maçla birlikte galibiyet serisini 7 maça yükselten İzmit Belediyespor, zirveye bir adım daha yaklaştı.

İzmit'in Perileri, 13 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı BOTAŞ Gelişim maçı ile normal sezonu tamamlayacak.