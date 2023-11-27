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İzmit’in Perileri deplasmandan mutlu döndü
SPOR 27.11.2023, 09:21
İzmit’in Perileri deplasmanda karşılaştığı Antalya Toroslar Basketbol’u 89-83 mağlup etti.KOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeye devam ediyor.
Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, rakibini 89-83 mağlup etti. Bu galibiyet ile zirve inadını sürdüren İzmit’in Perileri gelecek hafta sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk edecek.
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|12
|18
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|17
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|17
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|16
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|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
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|11
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|13
|9
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
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|24
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|23
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|13
|22
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|13
|15. Fulham
|12
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|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|13
|34
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Real Sociedad
|14
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|24
|7. Real Betis
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|24
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|10. Rayo Vallecano
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|14
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|16. Cadiz
|13
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
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|14
|7
|20. Almeria
|14
|3
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