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İzmit’in Perileri deplasmanda Galatasaray’ı mağlup etti
SPOR 25.09.2023, 13:09
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk olduğu Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı , Galatasaray Çağdaş Faktoring’e konuk oldu. Temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor sahadan 73-61’lik skor ile galip ayrıldı.
Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan oyuncumuz Nared, 18 sayı ile takımımızın en skorer oyuncusu oldu. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 1 Ekim’de Fenerbahçe Alagöz Holding İle Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda saat 15:30’da karşı karşıya gelecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Beşiktaş
|5
|10
|5. Trabzonspor
|5
|9
|6. Kayserispor
|6
|9
|7. Konyaspor
|6
|9
|8. Kasımpasa
|6
|9
|9. A.Demirspor
|5
|8
|10. Hatayspor
|5
|7
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Manisa FK
|6
|11
|6. Keçiörengücü
|6
|11
|7. Bodrumspor
|5
|10
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2
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