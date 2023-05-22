İzmit'ten şampiyonluğa davet

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final serisinin son maçında 22 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 18:00’de Atatürk Spor Salonu’nda Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek.KOCAELİ (İGFA) - Süper lige yükselmek adına bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yarın Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile Play-Off final serisinin son maçında karşı karşıya gelecek.

Serinin geride kalan dört maçının ardından rakibi ile eşitliği bozamayan İzmitli periler, yarın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bugün saat 18:00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak müsabakada bütün tribünlerin karnaval havasına bürünmesi bekleniyor.

Başkan Hürriyet tüm taraftarları şampiyonluk maçında tribünlere davet etti.