İzmit'te yüzme öğrenen minikler sertifikalarını aldı
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında sömestr tatilinde yüzme eğitimi alan çocuklara sertifikaları verildi.KOCAELİ (İGFA) - Sporcu dostu İzmit Belediyesinin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile her yıl yüzlerce çocuk temel yüzme eğitimi alıyor. Yarıyıl tatilinde de çocukları yüzme sporu ile buluşturan İzmit Belediyesi, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti.
305 SPORCU KATILDI
7-12 yaş arası 305 sporcunun katıldığı eğitimlerin sonunda çocuklar büyük bir mutlulukla sertifikalarını teslim aldılar. Ayrıca derslerin sonunda başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı. Çocuklar kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak kentimizi temsil etmeye hak kazandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|63
|2. Fenerbahçe
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|23
|27
|14. Alanyaspor
|23
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Karagümrük
|24
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Sakaryaspor
|21
|36
|5. Bodrumspor
|20
|35
|6. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Tottenham
|22
|43
|5. Aston Villa
|22
|43
|6. West Ham United
|22
|36
|7. M. United
|22
|35
|8. Newcastle
|22
|32
|9. Brighton
|22
|32
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|22
|29
|12. Bournemouth
|21
|26
|13. Fulham
|22
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|22
|55
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|22
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|22
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6