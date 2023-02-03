İzmit'te yüzme öğrenen minikler sertifikalandı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda, sömestr tatilinde “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında eğitim alan 125 öğrenci sertifikalarını aldı. Eğitimler sonucunda ise 25 öğrenci lisanslı sporcu olma hakkı elde ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, ücretsiz yüzme kursları tamamlandı.

Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocukların uzman antrenörler eşliğinde sömestr tatilinde aldığı eğitimlerin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen sertifika törenine İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Ağa, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını getirdim. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. Fakat programının yoğunluğu yüzünden aramızda olamadı.

Tamamlanan bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi geçen 25 sporcu, İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme hakkı kazandı.

Yüzme takımına seçilen sporcular, hem İzmit’i hem de Kocaeli’yi il dışındaki müsabakalarda temsil etme hakkına sahip olacaklar.