İzmit'te yüzme bilmeyen kalmayacak
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile yarıyıl tatilinde çocuklar yüzme öğreniyorKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları yüzme sporu ile buluşturuyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 7-14 yaş arasındaki çocuklar İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde derslere başladı.
Eğitimler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında 4 grup şeklinde devam edecek. 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde gerçekleşen derslerde çocuklar temel yüzme eğitimi alacak. Ayrıca İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|21
|29
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Ankaragücü
|21
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Gaziantep FK
|21
|22
|15. Samsunspor
|21
|22
|16. Karagümrük
|21
|21
|17. Hatayspor
|21
|21
|18. Konyaspor
|21
|20
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6