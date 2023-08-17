İzmit'te sportatif yüzme havuzu açıldı

İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesislerinin yanına portatif havuz kurulumunu tamamlayarak çocukların hizmetine sundu. Çocuklar komplekste hem temel yüzme eğitimi alabilecek hem de sıcak yaz günlerinde havuzda serinleme fırsatı bulacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların yaz günlerinde keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri’nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak çocukların kullanımına sundu. Daha önce Başkan Hürriyet’in müjdesini verdiği havuz Eylül ayının sonuna kadar 10.00 – 18.00 saatleri arasında 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Havuz ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diye Cephanelik Spor Tesislerinde portatif bir havuz kurulması adına adım attı. Hem çocuklarımızın yüzme dersi alması hem de fiziksel gelişimleri için bu önemli projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmemizdeki amaç çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve eğitimsel gelişimlerine katkı sunmaktır" dedi.