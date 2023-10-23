İzmit'te minik yüzücüler kulaçları 100. Yıl için attı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında minik yüzücüler 100. Yıl Yüzme Yarışlarında kıyasıya mücadele ettiKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle 100. Yıl Yüzme Yarışları düzenledi.

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kocaelispor Yüzme Kulübü, Kandıra Yüzme Kulübü, Marmara Dinamik Yüzme Kulübü ve İzmit Belediyespor Kulübü katıldı. Toplamda 275 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yüzme yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Müsabakaların sonunda tüm çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, yüzme yarışlarına cesaret göstererek katılan kulüp ve öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, atalarımızın azim ve kararlılığını, gelecek nesillere aktarmak için yüzdüklerini belirten Başkan Hürriyet, "Her biriniz, bu yarışmayı unutulmaz kılan azim ve kararlılığı gösterdiniz. Performansınızla sadece kendinizi değil, hepimizi gururlandırdınız. Unutmayın, kazanan ya da kaybeden olmanız önemli değil, önemli olan yüreğinizle yarışmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak. Bugün bileğinizin gücüyle almaya hak kazandığınız madalyalarınızı biz de sizlere olan sevgimizle saygımızla takdim edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi ve tek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ve hepinizin de çok iyi bildiği bir söz "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." Burada bulunan tüm sporcularımızın zekasından, çevikliğinden ve tabi ki ahlakından en ufak bir şüphemiz yok. Çünkü siz Türk sporcularısınız ve hepiniz tüm bu vasıflarınızla bugün İzmit’e yarın da inşallah tüm dünyaya örnek olacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllar yaşasın" diye konuştu.