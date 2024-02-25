İzmit'te Mangala Turnuvası büyük ilgi

Farklı spor branşlarında turnuvalar organize ederek spor bilincini arttıran İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Mangala Turnuvası çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ile Mangala Federasyonu işbirliğinde Mangala Turnuvası düzenledi. Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen turnuvaya ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Turnuvada, Türk Kültürü’nde önemli bir yer tutan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Mangala oyunu tanıtıldı. Oyunun kuralları ve oynanış şekli anlatıldıktan sonra müsabakalar yapıldı.

Çocukların heyecanını paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün burada, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımız olan Mangala Oyununu kutlamak ve genç zihinlerinizin bu oyun aracılığıyla gelişimine tanıklık etmek için toplandık. Biz çocukları çok önemsiyoruz. İzmit Belediyesi çocukların belediyesi. İzmit Belediyesi olarak,

Zeka Oyunları Sporları Konfederasyonu ve Mangala Federasyonu işbirliği ile düzenlediğimiz bu turnuva, sadece bir yarışmadan çok daha fazlası.

Mangala, binlerce yıllık bir geçmişe sahip, strateji ve akıl yürütme becerilerini geliştiren, saygı ve sabır gerektiren bir oyun. Kökleri Orta Asya’daki Atalarımızdan Anadolu’ya kadar uzanıyor ve uzun yıllardır oynanıyor. Binlerce yıllık olan bu köklü Türk oyunu özellikle çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, sosyal becerilerini ve karşılıklı saygı duygularını da pekiştiriyor.

Bu turnuvada mücadele eden tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi, onların azimlerini ve yeteneklerini sergileme cesaretlerini takdir ediyorum. He yarışmada olduğu gibi burada da elbette kazananlar olacak. Ancak unutmayın ki bu turnuvada asıl kazanım, elde edilen deneyim, kurulan dostluklar ve öğrenilen derslerdir.

Federasyon temsilcilerimize, hakemlerimize ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki velilere de çocuklarının her daim yanlarında oldukları için teşekkür ediyorum. Son olarak, bu turnuvanın İzmit’teki gençlerimiz için sadece bir başlangıç olmasını diliyorum. Umarım mangala oyununun sunduğu zihinsel zorluklar ve stratejik düşünme etkisi, evlatlarımıza hayatlarının diğer alanlarında da yol gösterir. Hepinizi tebrik ediyor, gelecekteki başarılarınız için şimdiden en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Mangala Turnuvası İlkokul kategorisinde 1. Zeynep Birinci, 2. Mustafa Ali Aydın, 3. Hiranur Teymenoğlu oldu. Ortaokul kategorisinde ise 1. Levent Ayeser Akbay, 2. Reha Yağmur Kartav, 3. Esila Akbaş oldu. Dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi.