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İzmit'te Esporcular Cumhuriyet coşkusu yaşadı
SPOR 04.11.2022, 15:23
Kocaeli'de İzmit Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlediği Espor Valorant turnuvasını ‘Valentino’ takımı kazandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Espor turnuvası düzenledi.
Valorant oyununun oynandığı ve Belsa Plaza’da bulunan Aso Esports Arena’da gerçekleşen organizasyona 20 takım katıldı. Her yaştan Esporcunun yer aldığı turnuvayı Valentino isimli takım kazandı.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Kocaeli Üniversitesi ikinci olarak tamamladı.
Organizasyona katılan Esporcular, turnuvayı düzenleyen İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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