İzmit'te Cumhuriyet Kupası için futbol şöleni

İzmit Belediyesi ve Yeşilova Spor Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Kupası etkinliği gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Yeşilovaspor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katılan takımların sporcuları ve antrenörlerine madalya ve kupaları takdim edildi.

Hafta sonunda gerçekleştirilen müsabakalara 6 takım cumartesi günü 2013 doğumlu U-14 Grubuyla, Pazar günü de 2014 doğumlu U-13 Grubuyla katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan maçlara veliler yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda Yeşilovaspor, Maltaspor, Kandıraspor, Bekirderespor, Tavşantepespor ve Körfez Marmara Beşiktaş Futbol Okulu yer aldı. Müsabakalar sonrasında futbolculara ve antrenörlerine madalya ve kupaları takdim edildi.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Böyle pırıl pırıl genç sporcuları görünce gözlerim yaşardı. İnşallah spor tesislerimizin sayısı artar da sporcularımızın da sayısı artar. Türkiye’nin geleceği böyle spor tesislerinde kurulur. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kupa törenine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, Tavşantepespor Kulübü Başkanı Cihan Özkul, Maltaspor Kulübü Koordinatörü ve Antrenörü Orhan Filiz ve çok sayıda davetli katıldı.