İzmit'te Cumhuriyet Bayramı yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle bayram coşkusunu yaşatmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da İzmitlilerle birlikte kutluyor. Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı kutlama programları kapsamında İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları düzenlendi.

KIYASIYA YARIŞTILAR

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları’na, İzmit Belediyespor Kulübü, Kocaelispor Yüzme Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü, Marmara Dinamik Yüzme Kulübü ve Mercan Yüzme Kulübü katıldı. Toplamda 320 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yüzme yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Müsabakaların sonunda ise tüm çocuklar madalya ile ödüllendirildi.