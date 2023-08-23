İzmit'te çocukların 'portatif' yaz eğlencesi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Cephanelik Spor Tesislerinin yanında kurulumunu tamamlayarak hizmete sunduğu Portatif Yüzme Havuzu çocukların yoğun katılımıyla açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların yaz günlerinde keyifli vakit geçirebilmesi ve temel yüzme eğitimi alabilmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesisleri’nin yanında portatif havuz kurulumunu tamamlayarak geçtiğimiz hafta çocukların kullanımına sundu.

Bugün resmi olarak açılışı gerçekleştirilen havuz Eylül ayının sonuna kadar Pazar günleri hariç 10.00 – 18.00 saatleri arasında 7-13 yaş arası çocuklara hizmet verecek.

Programın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sporun hem zihinsel, hem fiziksel gelişimi desteklediğine dikkati çekerek, "Özellikle yüzme sporu bizim çok emek verdiğimiz spor dallarından bir tanesi. Şu anda mevcut havuzumuzun kapasitesi yetmediği için portatif bir havuzu geçen haftalarda hizmete almıştık. Daha fazla çocuk yüzebilsin, yüzme öğrensin, spor faaliyetleri yapsın ve eğlensin istedik. Cephanelik bölgesinde kurduğumuz bu portatif havuz bütün çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. 7-13 yaş arası çocuklarımız buradan yararlanabilecek. Başlarında uzman hocalarımız olacak. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzme öğretilecek; yüzme bilenler de burada güzelce eğlenecek. Havuzumuz çocuklara neşe katsın. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.