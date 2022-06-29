İzmit'te 'Çınar Yelken Yarışları'nda ödül zamanı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Çınar Yelken Yarışları'nda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çınar Yelken Yarışları’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü, Yelken Federasyonu İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü ortaklığında organize edilen 3’üncü Geleneksel Çınar Yelken yarışlarında deniz tutkunları iki gün boyunca kıyasıya yarıştı.

Büyük bir heyecanın ve coşkunun yaşandığı yarışlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Geleneksel Çınar Yelken Yarışları ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, İzmit Yelken Kulübü Baş antrenörü Bünyamin Özen, sporcular ve aileleri katıldı.

Sporcuları kutlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Çınar Yelken Yarışları'nın ilk yıldan beri önemsedikleri bir yarış olduğunu belirterek, "Çok şükür üç senedir hiç ara vermeden devam ediyoruz. Pandeminin etkilerinden yeni yeni kurtuluyoruz. İnşallah yelken alanındaki çalışmalarımızı sizlerin de profesyonel desteği ve öncülüğüyle çok daha geniş kapsamlı hale getirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

İzmit'in yıllarca sporun birçok dalında hep öncü olmayı başardığını kaydeden Başkan Hürriyet, "Daha aktif, daha öncü sporcu fabrikası kenti olmayı hayal ediyoruz. Dereceye giren çocuklarımızı ve kulüplerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah çok daha büyük yarışlarda beraber olmak dileğiyle güzel İzmit’imizin kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyorum" diye konuştu.