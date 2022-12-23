İzmit'in Yüzme Takımı antremanlarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Yüzme Takımı’nda elemeler sonucunda seçilen 120 sporcu çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Spora ve sporcuya değer veren İzmit Belediyesi, birçok spor branşında faaliyetlerine devam ediyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yüzme okulundaki çalışmalar sonucunda seçilen 120 sporcu antremanlarına devam ediyor.

7 ile 14 yaş arası grubu kapsayan çalışmalar 5 antrenör eşliğinde devam ediyor.

Sporcular haftada dört gün 2’şer saat olmak üzere antremanlarını sürdürüyor.

Sporcuların, Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünün mantığı ile hareket ederek sporcuların ahlaklı bir birey olarak önce İzmit’i ardından da Kocaeli’yi uluslararası arenada temsil etmeleri amaçlanıyor.