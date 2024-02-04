İzmit'in Perileri, Bursa Uludağ Basketbol'u 77-71 mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71’lik skorla mağlup ettiKOCAELİ (İGFA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 23. Hafta mücadelesinde Bursa Uludağ Basketbol’u ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakada İzmit’in Perileri rakibini 77-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı.
OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELİNE ALDI
Gerçekleştirilen mücadelede ilk periyot 20-21 Bursa Uludağ Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlanırken İkinci çeyrekte de üstün olan Bursa Uludağ Basketbol devreyi önde kapattı. Üçüncü çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz İzmit’in Perileri, karşılaşmayı 77-71’lik skor ile kazandı.
MAÇIN EN SKORERİ NARED
Maçın en skorer ismi temsilcimizden 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared’a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Antalyaspor
|24
|34
|7. Başakşehir
|24
|33
|8. Kasımpasa
|23
|32
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|23
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Boluspor
|21
|32
|9. Gençlerbirliği
|20
|31
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Manisa FK
|21
|24
|12. Ümraniye
|21
|24
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Adanaspor
|21
|20
|15. Tuzlaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. West Ham United
|22
|36
|7. Brighton
|23
|35
|8. M. United
|22
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|22
|29
|12. Fulham
|23
|26
|13. Bournemouth
|21
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Luton Town
|22
|20
|17. Nottingham Forest
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|22
|34
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|26
|12. Deportivo Alaves
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6