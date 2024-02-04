İzmit'in Perileri, Bursa Uludağ Basketbol'u 77-71 mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71’lik skorla mağlup ettiKOCAELİ (İGFA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, 23. Hafta mücadelesinde Bursa Uludağ Basketbol’u ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakada İzmit’in Perileri rakibini 77-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELİNE ALDI

Gerçekleştirilen mücadelede ilk periyot 20-21 Bursa Uludağ Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlanırken İkinci çeyrekte de üstün olan Bursa Uludağ Basketbol devreyi önde kapattı. Üçüncü çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü eline alan temsilcimiz İzmit’in Perileri, karşılaşmayı 77-71’lik skor ile kazandı.

MAÇIN EN SKORERİ NARED

Maçın en skorer ismi temsilcimizden 24 sayı kaydeden Nared olurken Nared’a 18 sayıyla Ayşe Cora, 17 sayıyla da Hillsman katkı verdi.