İzmit'in Güreş Takımı gururlandırıyor
İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Elmalı Yağlı Güreşlerinden birçok dereceyle dönerek kentimizi gururlandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Birçok spor branşında Kocaeli'ni temsil eden İzmit Belediyesi, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bugüne kadar birçok turnuvaya katılıp başarılı sonuçlar elde eden İzmit Belediyespor Güreş Takımı ise önemli turnuvalara katılmaya özen gösteriyor. İzmit’in güreşçileri, Türkiye’nin en önemli yağlı güreş turnuvaları arasında gösterilen Elmalı Yağlı Güreşlerine katıldı. 10 sporcu ile kentimizin temsil edildiği turnuva sonucunda 4 sporcumuz dereceye girme başarısı gösterdi.
DERECEYE GİREN SPORCULAR
Oğuzhan Ünal, küçük orta büyük kategorisinde 3. oldu
Barış Kemal Yiğit, deste küçük kategorisinde 3. oldu
Özgür Güreşen, deste orta boy kategorisinde ilk 16’ya kaldı
Erman Berat Altıntaş, deste küçük boy kategorisinde ilk 16’ya kaldı
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0