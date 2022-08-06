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İzmit Belediyesporlu Melike gümüşü kaptı

SPOR 06.08.2022, 18:15
İzmit Belediyesporlu Melike gümüşü kaptı

İzmit Belediyespor’un başarılı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında ikincilik başarısı elde ettiKOCAELİ (İGFA) -  Sporcu fabrikası İzmit Belediyespor Kulübü birçok branş ve yüzlerce sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bünyesinde bulunan sporcuların başarılı olması adına hiçbir desteği esirgemeyen Kocaeli'de faaliyet gösteren İzmit Belediyespor, bu çabalarının karşılığını da almaya devam ediyor.

30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Melike Esma Kılınç, ikinci oldu. U21 yaş kategorisi ve 68 kiloda ikincilik madalyası mutluluğu yaşayan Kılınç’ın bugüne kadar birçok başarının altında da imzası bulunmakta.

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