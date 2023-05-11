İzmit Belediyesporlu izciler kampta buluştu
İzmit Belediyespor izcileri 5-6-7 Mayıs tarihleri arasında İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kamp Alanında hafta sonu kampı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyespor izcileri 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Sarısu’da bulunan İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı alanı içerisinde hafta sonu kampı düzenledi.
Eğitimci İzci Lideri Muzaffer Gündüz sorumluluğunda gerçekleşen kampa 21 izci katıldı. Kampta temel kampçılık eğitimlerinin yanı sıra gece intikal, izci simidi yapımı, arazide canlı arama tatbikatı, yağmurlu havada bataklık ve ormanlık bölgeden geçiş uygulamaları yapıldı. İzciler, günün yorgunluğunu yakılan kamp ateşi eğlencesiyle attı.
İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, izcilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
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|34
|34
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|25
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|16
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|O
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|1. M.City
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|2. Arsenal
|35
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|34
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|57
|7. Brighton
|33
|55
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|14. Bournemouth
|35
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|15. West Ham United
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|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
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|30
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
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|82
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|69
|3. Real Madrid
|33
|68
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|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
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|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
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