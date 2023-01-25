İzmit Belediyespor’da keyifler '10' numara!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Ege Yapı Urla Gençlik’i 88-85’lik skorla mağlup eden İzmit Belediyespor, ligde üst üste 10’uncu galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde temsil eden ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 20. haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Ege Yapı Urla Gençlik’e konuk oldu. Müsabakaya istediği gibi başlayamayan İzmit’in Perileri, ilk yarıyı 38-36 geride tamamladı.

Baştan sona büyük heyecana sahne olan karşılaşmada İzmit Belediyespor, aradaki farkı korudu ve son çeyreğe 53-52’lik skorla girildi. Son çeyrekte de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maç 76-76 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünün sonunda parkeden 88-85’lik üstünlükle ayrılmayı başaran temsilcimiz, üst üste 10’uncu galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.