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İzmit 2023'te de sağlıklı yaşadı!

SPOR 02.01.2024, 10:48
İzmit 2023'te de sağlıklı yaşadı!

İzmit Belediyesi, 2023’te binlerce kişiyi sporla buluşturdu, sağlıklı yaşama dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) -  Sağlıklı yaşam adına sporu önemseyen ve bu doğrultuda birçok faaliyet gerçekleştiren İzmit Belediyesi, 2023 yılında da vatandaşları sportif aktivitelerde bir araya getirdi. Geleceğin sporcularını yetiştiren; genç yaşlı ayırt etmeden vatandaşları spora teşvik eden İzmit Belediyesi İzmitlilerin gönlünü kazandı.

Antrenman için saha sıkıntısı yaşayan amatör spor kulüpleri bu yıl da Cephanelik Spor Tesislerinden faydalanmaya devam etti. Yıl boyunca Cephanelik Spor Tesislerinden 74 bin 844 sporcu faydalandı. Ayrıca İzmit Belediyesi Aquaparkı’ndan toplamda 12 bin 971 işi faydalanırken İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzundan yaklaşık 60 bin sporcuyu ağırladı.

KADINLAR SPOR MERKEZLERİNE İLGİ GÖSTERİYOR

Belsa Plaza, Kuruçeşme Merkez, Bekirdere, Topçular, Zabıtan, Akmeşe, Yahya Kaptan, Mehmet Ali Paşa, Gündoğdu, Tepeköy, İZGİM, Ayazma, Malta, Körfez(42 Evler), Akpınar ve Yenidoğan Mahallesi’nden bulunan spor salonlarından yıl boyunca toplamda 6 bin 745 kadın faydalandı.

Hava şartlarına bağlı olarak haftada bir gün düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri ve ayda bir kez profesyonel yürüyüşçülerle düzenlenen Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile vatandaşlar hem spor yaptı hem doğanın tadını çıkardı. Yıl boyunca Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine 1475 kişi, Bizim Köy Doğa Yürüyüşlerine ise 470 kişi katıldı.

BİSİKLET TURLARIN YOĞUN İLGİ

Her Pazar sabahı Yahya Kaptan Bisiklet Pisti’nden hareket edilen bisiklet turları yıl boyunca düzenli olarak devam etti. Bisiklet turlarına toplamda 864 kişi katılım sağladı. Rutin faaliyetler dışında özel gün ve haftalarda düzenlenen turnuva ve etkinliklerle onlarca sporcuya ulaşıldı.

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