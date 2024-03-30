İzmirli sporculardan İspanya’da büyük başarı

İlk defa yapılan Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda, Arman Esen Dans Akademi’ye bağlı Dans Ege Spor Kulübü sporcuları “Junior Small Team” kategorisinde iki takımı ile 1. ve 2. olarak kürsüde İstiklal Marşı’mızı okutup bayrağımızı dalgalandırdı.İSPANYA (İGFA) - 29 Mart 2024 WDSF (Dünya Dans Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen ve ilk defa yapılan yarışmaya 14 ülke, 450 sporcusuyla katılım gösterdi. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından temsil hakkı kazanan Dans Ege Spor Kulübü, Arman Esen antrenörlüğünde üç takımı 23 sporcusuyla performans gösterdi.

Aegean Stars takımı Samuray temasıyla birinci, Aegean Girls takımı Lady Bug temasıyla ikinci oldu.

Aegean Stars sporcuları; Azra İnamlık, Beyza Kuşkapan, Duru Akgül, Duru Vahaplar, Irmak Okutan, Nermin İlgün, Öykü Karakülah, Tülin Şahin

Aegean Girls sporcuları; Bade Kasar, Beril Durmaz, Ceren Onay, Derin Güven, Doğa Türkkal, Ela Okdan, Lena Esen, Nehir Yıldırım, Sahra İnamlık, Su İmam