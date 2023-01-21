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İzmirli Nehir Alan’dan gururlandıran başarı
SPOR 21.01.2023, 14:45
Buz pateninde İzmir’i temsil eden genç sporcu Nehir Alan, 13-15 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 4.’lüğü ile sezonun ikinci başarısını elde etti.İZMİR (İGFA) - Nehir Alan, hem İzmir Amerikan Koleji öğrencisi olup hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi lisanslı buz pateni sporcusu olarak İzmir’i gururlandırmaya devam ediyor.
Alan, “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çabalayacağım. Gençlerimizin uyuşturucu ve kötü davranışlardan uzaklaşması ve böyle etkinliklerin daha fazla tanınması için daha fazla uğraşacağım” şeklinde konuştu.
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|42
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|39
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