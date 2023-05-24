İzmirli isme Dünya Kupası'nda önemli görev

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda İzmirli Ahmet Bereket hakem olarak görev yaptı.İZMİR (İGFA) - 8 Uluslararası Kıck Boks Dünya kupası Yurt içi ve yurt dışından 3.000’e yakın sporcunun katılımı ile yapıldı.

Tüm kategorilerde yarışmaların yapılıyor olması ve yoğun katılım nedeniyle 12 tatami, 8 Ring te yoğun bir şekilde yapılan müsabakalarda İzmir bölgesi Milli Antenör ve Mili Hakemimiz Ahmet Bereket’te ülkemiz adına hakem olarak görev alarak İzmirlilerin gururu oldu

Milli Antrenör – Milli Hakem Ahmet Bereket, “Müsabakaların tüm kategorilerde, Dünya kupası olması özelliğinden dolayı yurt içi ve yurt dışından 3.000 yakın sporcu ve 120 yakın hakemin görev aldığı 3 gün boyunca kıran kırana gecen maçlarda bende böylesine önemli bir organizasyonda ülkem adına Hakem olarak görev yapıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelerde de defalarca Büyükler mili takımımızla birlikte farklı bir branşta dünya şampiyonası dahil pek çok müsabakaya Milli takım antrenörü olarak katıldım. Ancak Hakem olarak dünya kupası gibi çok büyük ve önemli bir organizasyonda görev yapıyor olmak ve maç yönetmek benim adıma çok büyük bir tecrübe oldu” diye konuştu.