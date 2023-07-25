İzmir’in kızlarının bileği bükülmedi

İzmir'de düzenlenen Sutopu U13 Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kız takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bir kupayı daha müzesine götürdü. Sutopu branşında son üç sezonda çok önemli bir ivme kazanan kulüp, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Celal Atik ve Narlıdere Olimpik tesislerinde 20-23 Temmuz tarihlerinde yapılan Sutopu U13 Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi kız takımı, ODTÜ'yü 17-0, Galatasaray'ı 16-0, Keçiören Belediyesi'ni 18-1, Gaziantep ve Erciyes Koleji'ni 30-0, Nevşehir Belediyesi'ni 19-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Final maçında ise İzmirli kızlar ODTÜ'yü 20-3 yenerek namağlup şampiyonluğa uzandı.