İzmir Yenifoça'da plaj voleybolu heyecanı

İzmir'de Yenifoça Geleneksel Plaj Voleybolu Turnuvası, Burunucu Sahili'nde düzenlendi.İZMİR (İGFA) - 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz gösteri maçında voleybol oynadı.

İki gün boyunca şenlik havasında geçen Yenifoça geleneksel plaj voleybolu turnuvası, çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil ve Foça Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Düzgün’ün katıldığı seromonide verildi.

90 sporcunun katıldığı voleybol müsabakalarında; Kadınlar kategorisinde 1. Çisil - Selin, 2. Ayşe - İrem, 3. Gözde - Gökçe; Erkekler kategorisinde 1. Bostanlı Beach, 2. Sparta Karşıyaka, 3. Alfa Fok, Karma kategoride ise 1. Halil - İbrahim - Nur, 2. Serdar - Fatih - Melisa, 3. Mehmet - Gökçe - Gözde oldu.