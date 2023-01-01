İzmir Valiliği duyurdu... 'Alo Ses Ambulans Servisi' Süresiz kapatıldı!

Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel stadyumuna yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan “Alo Ses Ambulans Servisi” İzmir Valiliği tarafından süresiz kapatıldı.İZMİR (İGFA) - Haberi sosyal medya hesabından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger duyurdu.

https://twitter.com/yskosger/status/1609469396006703104

Hatırlanacağı gibi Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay'ın İzmir derbisinde yaşanan olayda, işaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etmişti.

Kanlar içinde kalan yaralı taraftara hemen sağlık görevlileri müdahalesi sonrasında yapılan araştırmalarda sis ve işaret fişeğinin statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Servisi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Vali Köşger, yeni yıl öncesinde de Göztepe-Altay maçında yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.