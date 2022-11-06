İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, liderlik koltuğunda

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 6.haftasında sahasında Ortaköy Spor Kulübü’nü konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 14’te İskender Can ve 80’de Halil Çelik’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.İZMİR (İGFA) - Aliağa Atatürk Stadında oynanan mücadeleyi Bursa bölgesinden Burak Akyel yönetti. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmada ev sahibi Aliağaspor FK, rakibi karşısında kontrolü alarak maçın son dakikasına kadar üstün oynadı.

14. dakikada kaleci vuruşuyla başlayan atakta Halil Çelik, sol tarafta ileri uçta topu kontrol ettikten sonra attığı çalımla ilk rakibini oyundan düşürdü. İkinci rakibine takılsa da topu İlker Ataseven’e aktarmayı başardı. İlker, sol taraftan desteğe gelen İsken Can’ı topla buluşturdu. İskender’in topu kontrol ettikten sonra sol ayağı ile ceza alanı dışından yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta topu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. (1-0)

80.dakikada Halil Çelik, orta alanda aldığı topu sol taraftaki arkadaşı Yiğit Kerem Armutlu’ya aktardı. Pasını aktardıktan sonra ceza alanı içerisine yönelen Halil, Yiğit’in açtığı ortaya iyi yükseldi. Halil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan direğe çarparak ağlara gitti. (2-0)

Sarı siyahlılar 2 golün dışında birçok gol pozisyonu üretse de farkı artıracak golü bulamayınca karşılaşma Aliağaspor FK’nın 2-0 üstünlüğü ile son buldu.