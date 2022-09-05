İzmir Narlıdere'nin kızları yelkenle tanıştı

Yelken sporunda ilerlemek isteyen kız çocuklarının hayalleri, Narlıdere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Spor Kulübü işbirliğiyle gerçek oldu.İZMİR (İGFA) - Yelken sporuna gönül veren kız çocuklarının hayali Narlıdere'de gerçek oluyor.

Narlıdere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Spor Kulübü işbirliğiyle 7-14 yaş grubundaki kız çocuklarına yönelik gerçekleştirilen seçmeler tamamlandı. Altıevler Mahallesi'nde yer alan İTK Yelken Spor Kulübü'nde yeteneklerini gösteren kız çocukları, ücretsiz yelken sporu eğitimi almaya hak kazandı.

Deneyimli antrenörler eşliğinde Narlıdere'den denize açılan çocuklar, özgüvenleriyle dikkat çekti.

Belediye olarak genç sporcular yetiştirmeyi kendilerine görev edindiklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Deniz ve doğa kenti Narlıderemizde birçok spor dalına olduğu gibi yelken sporuna yönelik faaliyetlere de destek oluyoruz. Kız çocuklarına öncelik verdiğimiz projemizde çocuklarımızı eğitecek, geleceğin milli sporcularını ülkemize kazandıracağız. Seçmelerde başarılı olan evlatlarımızı kutluyorum. Çocuklarını yelken sporuyla tanıştıran ailelerimize ve kız çocuklarımıza eğitim veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yelken sporuyla daha çok buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İTK Spor Kulübü Yelken Antrenörü Onur Pekçetin ise proje kapsamında kız çocuklarını yelken sporu ile buluşturduklarını belirterek, "Narlıdere Belediyesi'ne ince düşünceleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla eğitimlerine devam edip, başarılı birer sporcu olmalarını sağlayacağız. Bu sene kızlar kategorisinde dünya şampiyonu İzmir'den çıktı. Çalıştıktan sonra her başarı mümkün. Yeni şampiyonlar çıkarabiliriz" diye konuştu.