İzmir Narlıdere kurtuluşu 'deniz'den kutlayacak

Narlıdere, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılını 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve 3. Deniz Festivali ile kutlayacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapıyor.

Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün katkılarıyla 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 sporcunun katılacağı yarışlar, 9 Eylül günü saat 13.00’da İTK Yelken Kulübü’nden başlayacak. Vatandaşlar, Altıevler Mahallesi Muhtarlığı’nın yan tarafında oluşturulan alandan yarışları takip edebilecek. Büyük bir heyecana sahne olacak yarışlar, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlenecek.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve bitiren İzmir’imizin kurtuluşunu 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları ve 3.Deniz Festivali ile kutlayacağız. Hemşehrilerimizi üç gün sürecek yarışları takip etmek için Narlıdere’ye bekliyoruz” dedi.