İzmir Narlıdere'de yelken yarışlarına rekor katılım

Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında düzenlenen 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları rekor katılımla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali ve 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, Altıevler Mahallesi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu tarafından, Narlıdere Belediyesi ve İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde rekor katılımla düzenlenen yarışlar üç gün boyunca İzmir Körfezi’nde kurtuluş coşkusu yaşattı.

Ödül törenine, Narlıdere Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, İTK Genel Müdürü Yiğit Tatış, İzmir Yelken İl Temsilcisi Habibe Şener, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek 3 gün boyunca Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında mücadele eden sporcular, İzmir Körfezi’nde renkli görüntüler oluşturdu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yarışlara katılan tüm ekipleri ve ödül alan sporcuları tebrik etti.

Rekor katılımla gerçekleştirilen yarışlara ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Yaklaşık 200 sporcuyu ağırladığımız 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları başarıyla tamamlandı. Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali ile birlikte düzenlediğimiz yarışlarla üç gün boyunca İzmir Körfezi’nde kurtuluş coşkusu yaşandı. İzmirli hemşehirlerimiz de yarışlara büyük ilgi gösterdi” dedi. Narlıdere’yi denizle daha çok buluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Engin, “Yelken sporu ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşıyor. Yelken sporunun ilçemizde yaygınlaşmasıyla Narlıdere’nin cazibesinin daha da artacağına inanıyoruz. Bu spora ilgi duyan çocuklar, sorumluluk sahibi oluyorlar ve birlikte çalışmanın önemini küçük yaştan itibaren anlıyorlar. Yelken sporuna verdiğimiz destekle çocuklarımızı sporla buluşturmaya ve milli sporcuları ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayamaya devam edeceğiz. Yarışlara katılan tüm sporcularımızı kutluyor; yarışların düzenlenmesinde emek veren paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde ayrıca müzik dinletileri, resim atölyeleri ve DJ performansları da İzmirliler ile buluştu.