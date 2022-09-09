İzmir Körfezi'nde 'Kurtuluş'a yelken açtılar

İzmir'in Narlıdere ilçesi İzmir’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılında gerçekleştirilen 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, rekor katılımla başladı.İZMİR (İGFA) - Yelkenleriyle İzmir Körfezi’ne açılan yarışçılar, çıkış anından önce İstiklal Marşı’nı okuyarak büyük zaferin kahramanları için saygı duruşunda bulundu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yarışlara rekor katılım olduğunu ifade ederek, “Yarışlar daha ilk günden büyük heyecana sahne oldu. Rekor katılım olması da bizleri sevindirdi ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi” diye konuştu

İzmir’in tarihi zaferini 9 Eylül 100. Yıl Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları kutlayan Narlıdere’de, ilk gün yarışları nefes kesti.

Narlıdere Belediyesi 3. Deniz Festivali kapsamında, İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği yarışların ilk gününe vatandaşların ilgisi de büyük oldu.

10-11 Eylül tarihlerinde de devam edecek yarışların ilk gününde rüzgârı arkasını alan yarışmacılar, etapları başarıyla tamamladı. Rekor katılımla, Narlıdere Altıevler Mahallesi’nde Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde düzenlenen yarışları Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de takip etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 100. Yıl Kurtuluş Kupasına ev sahipliği yaptıklarından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "3 gün boyunca büyük zaferi yaşatacak, dağlarında çiçekler açan şehrimizi yelkenlerle süsleyeceğiz. Yarışlar daha ilk günden büyük heyecana sahne oldu. Rekor katılım olması da bizleri sevindirdi ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Yarışlara katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum” diye konuştu.