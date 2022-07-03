İzmir Körfez Festivali’nin ikinci gününde renkli görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “spor kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivali’nin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Marina’da optimist ile eş tekne antrenman yarışları yapılırken, Konak Pier’deki kano yarışları nefes kesti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivali, ikinci gününde yine deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Teknelerini suya indiren sporcular kıyasıya mücadele etti. İzmir Marina optimist, eş tekne antrenman yarışları ve miniklerin yüzme havuzu etkinliklerine ev sahipliği yaparken, Konak Pier’de kano yarışları ile IOM sınıfı radyo kontrollü tekne etkinliği düzenlendi. Kano yarışları nefesleri kesti, görme engelli sporcuların mücadelesi ise büyük alkış aldı.

Göztepe İskelesi önündeki Kadifekale Yüzer Tesis üzerinde de “Derinliklere Yolculuk” filmi gösterildi. Üçkuyular İskelesi’nden ise tarihi Bergama Vapuru ile mehtap turu düzenlendi.

Organizasyonun son günü olan yarın tüm etkinlikler İzmir Marina’da yapılacak. Optimist ile eş tekne antrenman yarışları olacak. Güney Gediz Deltası’nda ise Flamingo Yolu otobüs turu düzenlenecek.