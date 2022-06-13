İzmir Karabağlar 'Yaz Spor Okulları'na hazırlanıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla 20 Haziran'da startı verilecek Yaz Spor Okulları'na kayıtlar sürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor.

20 Haziran tarihinde başlayacak olan Yaz Spor Okulları 16 Eylül’de sona erecek.

Karabağlar'da yer alan 15 spor merkezinde, futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, tekvando, halk oyunları, aerobik-pilates, karate, zumba, bocce, güreş branşlarında uzman eğitmenler tarafından kurslar verilecek.

Kurslara 05-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler ile 18 yaş üstü yetişkin vatandaşlarımız katılabilecek.

Gençlerin spor yapmalarının önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, spor yapan gençlerin daha sağlıklı gelişim gösterdiklerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak kaldığını belirtti.

Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın en büyük spor yatırımı olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla sürdüğünü hatırlatarak, “Bu örnek tesisi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz. Çalışmalar son hızla devam ediyor” dedi.