İzmir Karabağlar'da satranç turnuvası sona erdi

İzmir'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası sona erdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 9. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası sona erdi. Dereceye giren öğrencilere kupa ve ödüllerini veren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren turnuva, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirildi. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, dereceye girmek için kıyasıya yarıştılar.

Yarışmanın ödül töreni de, YKSM Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Y. Güven Güngörmüş ve Aykut Kolatar, Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız, Türkiye Satranç Federasyonu yöneticileri, hakemler, genç sporcular ve aileleri katıldı.

Başkan Selvitopu törenin açılış konuşmasına, turnuvaya katılan tüm öğrencileri ve katkı koyanları yürekten kutlayarak başladı. Gelişmiş ülkelerin satrancı özellikle teşvik edip desteklediğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak biz de bu tür etkinlikleri düzenlemekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Turnuva Başhekimi Emin Yasa Altun da konuşmasında, verdiği desteklerden ötürü Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve ödülleri verildi.

Törende, her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara ve en iyi dereceyi elde eden üç takıma kupa, en iyi dereceyi elde eden ilk 10 sporcuya da madalya verildi. Her kategoride birinci tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek altın alırken, kadınlar kategorisinde birinci olan sporcular DGT 2010 Satranç Saati, ikinci ve üçüncü olan sporcular da satranç takımı kazandılar.

8 yaş ve altı genel kategoride Uraz Baş, Sezer Toprak Oytun ve Aral Avşar; 8 yaş ve altı en iyi kadınlar kategorisinde Derin Topaloğlu, Eslem Tolan ve Miray Demirbaş; 10 yaş ve altı genel kategoride Demirhan Şanan, Mete Dağgül ve Bora Savran; 10 yaş ve altı en iyi kadınlar kategorisinde Nihal Demirtaş, Aslıhan Gökçe Buldağ ve Öykü Çamlar; 14 yaş ve altı genel genel kategoride Arda Çamlar, Alper Demirtaş ve Can Yardımcı; 14 yaş altı en iyi kadınlar kategorisinde de Zeynep Acar, Begüm Dağgül ve Ecenur Alara Buldağ ilk üç sırayı paylaştılar.