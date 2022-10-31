İzmir Karabağlar'da amatör spora destek sürecek

İzmir'de Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Yönetimi, Karabağlar Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine yaptığı desteklerden ötürü Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ve yönetimini başkanlık makamında ağırlayan Başkan Selvitopu, her zaman amatör kulüplerin yanında olduklarını söyledi.

Karabağlar'da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun, kültür ve sanatın gelişmesine özel önem verdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bunları geliştirmek için de nitelikli tesisler gerekiyor. İlçemizin dört bir yanında kültür sanat merkezleri yapıyoruz. Uzundere'de yapımını sürdürdüğümüz Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi de, başta amatör sporcularımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı örnek bir tesis olacak. 32 dönüm üzerinde inşaatı devam eden ve hemen her branşta spor yapılabilecek merkezi, gelecek yıl hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

Birlik Başkanı Demir de, Başkan Selvitopu'na desteklerinden ötürü teşekkür ederek, yönetim kurulu adına çiçek verdi. Demir, Karabağlar Belediyesi'ni her zaman yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Hatırlnacağı gibi Karabağlar Belediye Meclisi, aldığı karar doğrultusunda ilçedeki 28 amatör spor kulübüne bu yıl toplam 505 bin liralık nakdi destek sağlanmıştı.