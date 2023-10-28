Son Dakika

İzmir Karabağlar'da 100. yılın coşkusuyla oynadılar

SPOR 28.10.2023, 14:00
İzmir Karabağlar'da 100. yılın coşkusuyla oynadılar

İzmir Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği futbol turnuvası yoğun ilgiyle gerçekleştirildiİZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği “100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası”, Yeşilyurt Futbol Sahası’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, spor kulüplerinin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, genç sporcular ve aileleri katıldı.

Başkan Selvitopu törendeki konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği genç sporcuları selamlayarak başladı. Onların donanımlı ve sportmen yetişmelerinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Sporda, kültürde, sanatta ve bilimde ne kadar donanımlı yetiştirirsek, ülkemiz onlardan çok fazla yararlanmış olur. Bu da biz büyüklerin en önemli görevlerinden biri” dedi.

Turnuvaya katılan tüm sporcuların tarihi bir ana tanıklık ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Eminim büyüdüğünüz zaman bugünü çok güzel anacaksınız. Cumhuriyetimizi 2. Yüzyılına taşımak hepimize nasip oldu. 38 yaşında Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlatan ve hemen ardından Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına en iyi şekilde layık olacağınıza eminim” diye konuştu.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da turnuva nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür etti ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir de, “Genç sporcularımızın sağlıklı ve ahlaklı yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, birlik ve federasyon yöneticileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, dereceye giren takımlarla sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi. Karabağlar Belediyesi ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara 100. yıl tişörtleriyle futbol topu armağan etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3